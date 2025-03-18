В Германии захотели выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН

В немецком кабмине рассказали, кого правительство Германии выдвинет кандидатом на пост председателя Генассамблеи ООН (ГА ООН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Как рассказали собеседники издания, власти Германии планирует выдвинуть на этот пост главу МИД страны Анналену Бербок. Если эта кандидатура будет принята, Бербок займет пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 годы.

В данный момент Бербок исполняет обязанности министра иностранных дел, однако до 20 апреля в Германии будет сформирован новый кабинет министров. Партия Бербок («Зеленые») не участвует в коалиционных переговорах, поэтому вряд ли члены политического объединения войдут в его состав. Кроме того, с вступлением в должность Бербок придется отказаться от мандата депутата Бундестага.

Назначение председателя ГА ООН состоится в июне, а официальное вступление на должность проходит в сентябре. При этом источник утверждает, что избрание Бербок на этот пост считается формальностью.

Ранее Бербок дала совет Трампу перед беседой с Путиным.