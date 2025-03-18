В Китае высказались о процессе урегулирования конфликта на Украине

Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны. Такое заявление сделал глава МИД Китая Ван И, передает РИА Новости.

Он отметил, что Пекин с самого начала выступал за разрешение кризиса путем диалога и переговоров и приветствовал все усилия, ведущие к остановке огня, поскольку это необходимый шаг по достижению мира.

«В то же время этот процесс должен учитывать пожелания заинтересованных сторон, не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны», — добавил Ван И.

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По его словам, Китай поддерживает заключение «справедливого, долгосрочного и обязательного к исполнению мирного соглашения, принятого всеми сторонами конфликта». При этом Ван И подчеркнул, что Пекин готов продолжать прикладывать усилия к достижению урегулирования конфликта со всеми его участниками.