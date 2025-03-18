Зеленский с женой прибыл в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыл в Финляндию. Об этом сообщил в социальной сети Александр Стубб.

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«Имеем честь приветствовать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Финляндии», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинская и финляндская стороны проведут переговоры, которые будут посвящены поддержке Финляндией Украины.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре. По его словам, действия команды президента подрывают европейское будущее Украины.