Северная Европа и Балтия требуют ускорить вступление Украины в ЕС

Страны Северной Европы и Балтии призвали разработать план для ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Об этом пишет Politico со ссылкой на совместное письмо стран.

Отмечается, что дипломаты из Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель представить «конкретные предложения о том, как решительно продвигать процесс вступления Украины в ЕС».

Посол заявил, что политика Лондона может привести к полному уничтожению Украины

«Подтверждая полную и безоговорочную приверженность перспективам членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления», — говорится в письме.

Отмечается, что это происходит на фоне попыток Европы усилить поддержку Украины на фоне углубляющегося раскола с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

В письме также утверждается, что разногласия сторон, которые противоречат стратегическим интересам ЕС, должны не препятствовать вступлению Украины, а решаться путём диалога.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия заблокировала вступление Украины в ЕС.