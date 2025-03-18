В Румынии ответили на предложение Франции о «ядерном зонтике»

Румыния не заинтересована во французском «ядерном зонтике», рассказал советник врио президента страны по обороне и национальной безопасности Кристиан Дьяконеску. Он добавил, что стране достаточно гарантий безопасности НАТО, пишет РИА Новости.

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В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы стала представлять угрозу для европейских стран. На фоне этого он призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего ЕС.

«Мы провели оценку с точки зрения гарантий безопасности, их достаточно. Вопрос о ядерном куполе в отношении Румынии не стоит», — пояснил Дьяконеску.

Чиновник отметил, что в настоящее время «нет необходимости в ядерном расширении, в ядерной переориентации». Он добавил, что ситуацию оценивают таким образом многие официальные лица.

Макрон раскрыл, где Франция разместит ядерное оружие

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.