В Италии назвали отправку миротворцев на Украину рискованной

Предложение Франции и Великобритании об отправке миротворцев на Украину является ложным, рискованным и малоэффективным. Такое мнение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

Она отметила, что отправка итальянских войск на Украину «никогда не стояла на повестке дня».

«Мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным рискованным и неэффективным вариантом», — сказала Мелони.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя данную инициативу, заявлял, что Россия не видит возможности для компромисса по этому вопросу, поскольку при таком сценарии страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования конфликта.