Бундестаг одобрил реформу "долгового тормоза"

Бундестаг проголосовал за одобрение реформы "долгового тормоза". "За" проголосовали 513 депутатов, против - 207 народных избранников. Для одобрения законопроекта требовались голоса 489 депутатов.

Законопроект предполагает смягчение ограничения на государственные заимствования, что позволит Берлину нарастить расходы на оборону. Перед голосованием кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что наращивание военных расходов станет "первым великим шагом" к созданию европейского оборонного сообщества. Кроме того, он указал, что принятие решения позволит Берлину выделить Киеву 3 млрд евро дополнительной помощи уже 21 марта.