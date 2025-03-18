Фон дер Ляйен призвала достичь высокого уровня военной мобильности в Европе

Страны Евросоюза к 2030 году должны достичь высокого уровня военной мобильности и нарастить инвестиции в производство систем ПВО, ПРО, боеприпасов, всех современных типов дронов и антидронных систем. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

В среду, 19 марта, ЕК представит детальный проект новой оборонной стратегии Евросоюза. На нее планируют выделить в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро.

«Если говорить о военной мобильности, то к 2030 году нам нужна функционирующая общеевропейская сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники», — сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, по ее словам, странам ЕС необходимо инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы и боеприпасы.

«И мы должны извлечь уроки из современной войны. Мы увидели важность беспилотников и систем противодействия БПЛА на Украине. Европе необходимо разработать все типы беспилотных систем и передовое программное обеспечение и датчики, лежащие в их основе», — добавила глава ЕК.

Также ЕС следует инвестировать в «область кибербезопасности или использования военного искусственного интеллекта», подчеркнула фон дер Ляйен.