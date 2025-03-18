В Белом доме рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп перед разговором с российским лидером Владимиром Путиным серьезно настроен на достижение мира на Украине. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в интервью NewsNation.

По его словам, Владимир Путин уважает Трампа, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентом США и российским лидером «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», указал Филдс.

В то же время он утверждает, что президент России якобы «осознал», что он не сможет «играть с Трампом в те же игры», как с Джорджем Бушем, Бараком Обамой и Джо Байденом.

Философ Дугин рассказал, как Путин «спас жизнь» Трампу

«Он [Трамп] дал украинцам Javelin, когда президент Обама давал им подушки и одеяла. Президент Трамп настроен серьезно, и в конце концов он хочет добиться мира», — отметил Филдс.

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.