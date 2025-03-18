Ермак заявил о "красных линиях" Украины в переговорах

Глава офиса президента Украины и делегации страны на переговорах Андрей Ермак заявил, что для Киева "красной линией" является отказ от вступления в НАТО.

© Московский Комсомолец

"Отдельно отметил наши "красные линии". Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих вооруженных сил", - написал он в своем телеграм-канале.

Ермак также заявил, что Киев никогда не признает российскими потерянные территории.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

Ранее сообщалось, что сегодня президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят по телефону мирное урегулирование.