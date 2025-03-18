Институт мира США обвинил DOGE в незаконном захвате

Сотрудники курируемого предпринимателем Илоном Маском ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) проникли в штаб-квартиру американского Института мира, сотрудников которого ранее администрация президента страны Дональда Трампа отстранила от должности. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Институт мира США был основан американским Конгрессом в 1984 году, но формально это независимая организация. Институтом, который призван продвигать идею мира и способствовать решению конфликтов, управляет совет из 15 представителей. Причем 12 из них назначает президент США, а утверждает Сенат, еще трое - это министр обороны, госсекретарь США и президент Национального университета обороны. Еще в феврале Трамп издал указ, по которому большая часть правления организации была уволена.

По данным агентства, ведомство Маска проявляло интерес к организации в течение нескольких недель и пыталось получить над ним контроль. Однако юристы заявляли, что статус института как независимой НКО защищает его от реорганизации, которая происходит в федеральных ведомствах. 14 марта сотрудники DOGE прибыли к зданию вместе с двумя агентами ФБР, но уехали после того, как адвокат института указал им на "частный и независимый статус" учреждения.

Вечером в понедельник, по словам главы института Джорджа Муса, уволенного администрацией Трампа, сотрудники ведомства Маска смогли проникнуть в здание. В ответ работники института вызвали полицию. Мус пригрозил администрации судом, поскольку, по его оценкам, произошел "незаконный захват частной некоммерческой организации представителями исполнительной власти".

Дональд Трамп совместно с DOGE проводит массовые увольнения федеральных служащих и ликвидацию таких структур, как Агентство США по международному развитию (USAID) и Бюро по финансовой защите потребителей.