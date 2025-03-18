53-летняя королева Дании Мэри рассказала о проблемах со здоровьем

Королева Дании Мэри рассказала о проблемах со здоровьем. 53-летняя женщина отменила все рабочие выходы, которые должны были состояться. Об этом сообщает зарубежный портал B.T. со ссылкой на пресс-службу Датского королевского дома.

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«Ее Величество, как и многие другие сейчас, заболела», – говорится в сообщении.

Больше никакой информации о состоянии королевы Мэри нет. Поклонники надеются, что ничего серьезного не произошло. Женщина вышла на связь и поблагодарила всех за теплые слова. Но она не раскрыла детали болезни и не рассказала, когда собирается вернуться к работе.

Напомним, что Мэри и ее супруг Фредерик Х стали королевой и королем Дании в 2024 году. Они познакомились в 2000 году в баре, а через три года стали женихом и невестой. Через год пара поженилась. Они воспитывают детей: 19-летнего принца Кристиана, 17-летнюю принцессу Изабелу и 14-летних близнецов – Винсента и Йозефину.

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