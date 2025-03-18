Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером вчера вечером, накануне планируемого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The Guardian.

Представитель Стармера сообщил, что премьер-министр проинформировал Трампа о своем разговоре с международными лидерами, состоявшемся в субботу, в рамках «Коалиции желающих».

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Стармер также подчеркнул необходимость совместной работы для оказания максимальной поддержки Украине в достижении справедливого и устойчивого мира.

Переговоры Путина и Трампа должны состояться сегодня.