В США назвали имя будущего кандидата в президенты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже сейчас рассматривается республиканцами в качестве основного кандидата в президенты на выборах в 2028 году. Об этом заявил порталу Axios сенатор-республиканец Джим Бэнкс.

Вэнс - бывший сенатор-республиканец от штата Огайо в Конгрессе США, эту должность он занимал с января 2023 года. 15 июля 2024 года Дональд Трамп заявил, что выбрал в качестве кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса.

«Я думаю, что на данном этапе неизбежно, что Вэнс станет кандидатом в 2028 году. Он - будущее движения MAGA («Сделаем Америку снова великой», - прим. ред.), и он уже себя проявил», - пояснил он.

При этом источник, близкий к сыну американского лидера Дональду Трампу-младшему, рассказал порталу, что тот поддерживает Вэнса, начиная с его предвыборной гонки в Сенат в Огайо в 2022 году. По его словам, Трамп-младший был «на седьмом небе от счастья от результатов Джей Ди» и считает, что не зря «потратил свой политический капитал прошлым летом, убеждая отца выбрать Вэнса вице-президентом».

Также ряд республиканцев высоко оценил выступление вице-президента на Мюнхенской конференции и его высказывания в адрес Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме.

Ранее западные СМИ сообщили, что речь вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене, в которой он раскритиковал руководство европейских стран, обвинил их в отказе от принципов демократии и свободы слова, вызвала шок в Европе.