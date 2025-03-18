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В Еврокомиссии назвали проблему со вступлением Украины в ЕС

Проблема с началом переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) связана с необходимостью согласия всех стран — участниц сообщества. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье, передает РИА Новости.

«Вступление в Евросоюз — это процесс, который основан на заслугах, и он таким был всегда. Еврокомиссия ждет открытие переговоров по основным кластерам в 2025 году, но здесь важно, чтобы все страны сообщества согласились с началом дискуссий», — отметил представитель ЕК.

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Путина удивило название объединения G7

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей пошутил о G7.

«Напомню, в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%, «Большой семёрки». Почему она большая, непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно», — сказал он.

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СМИ: Трамп поставит Зеленского в опасное положение из-за уступок России

Американский глава Дональд Трамп может поставить Владимира Зеленского в опасное положение из-за уступок Москве.

Агентство сообщает, что Трамп может пойти на уступки России без согласия Украины, поставив Зеленского в «опасное положение».

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На Западе раскрыли выдвинутое Путиным условие перемирия

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что для временного прекращения огня поставки американского оружия Украине должны быть приостановлены. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Два собеседника Bloomberg заявили, что Москва требует полного прекращения военной помощи Киеву от западных стран, но «минимальная цель» - приостановка поставок оружия от США. Эта помощь может возобновиться после заключения мирного соглашения, в рамках которого Украина должна будет ограничить свой военный потенциал.

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Стала известна причина смерти Бедроса Киркорова

Народный артист России Бедрос Киркоров умер на 93-м году жизни. У него не выдержало сердце, рассказала представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская. Об этом пишет РИА Новости.

«Остановилось сердце», — пояснила Успенская.

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Силуанов заявил о подготовке «большой приватизации»

Министерство финансов РФ планирует разработать инициативы по масштабной приватизации. По мнению ведомства, сейчас подходящий момент для того, чтобы включить этот вопрос в повестку дня, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает агентство «Прайм».

Во вторник, 18 марта, министр выступает на расширенном заседании Коллегии Росимущества. В ходе данного мероприятия Силуанов отметил, что у него и его коллег «будет предложение по большой приватизации».

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В МВД Сербии признались в испытаниях звуковой пушки на людях

У полиции Сербии есть звуковая пушка, которую один раз испытали на людях.

Он заявил, что одна из звуковых пушек была передана полицейской бригаде Баново-Брдо, которая отвечает за подавление беспорядков. Кроме того, источник издания в ведомстве признался, что один раз ее испытали на людях, но больше не применяли, поскольку «сотрудники полиции оказались непригодны для этого».

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Россия осудила возобновление военной операции Израиля в Газе

Российские власти «с глубоким сожалением» восприняли решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа и призвали стороны конфликта возобновить переговоры. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В сообщении МИД отмечается, что Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры.

«Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно», - подчеркнули российские дипломаты.

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Террористы взорвали кортеж президента Сомали

Кортеж президента Сомали Хасана Шейха Махмуда взорвали в столице страны Могадишо, недалеко от президентского дворца. Об этом сообщают местные СМИ.

Информация о состоянии президента пока не поступала.

Ответственность за нападение взяла на себя салафитская террористическая группировка "Аш-Шабааб" (запрещена в РФ).

Махмуду 69 лет, в 2022 году он переизбрался на второй срок.

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Евродепутаты пожаловались на меню в столовой Европарламента

Депутаты Европарламента (ЕП) пожаловались на отсутствие блюд Восточной Европы в столовых, пишет газета Politico.

По информации издания, один из помощников депутата из Словакии отправил более чем двум тысячам своих коллег письмо, в котором пожаловался на отсутствие блюд восточноевропейской кухни в парламентских столовых.

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