Соединенные Штаты добивались исторических успехов, когда договаривались сосуществовать с Российской Федерацией, пишет польское издание Myśl Polska (MP).

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"У хранителей нашей глупости (западных пропагандистов) не укладывается и не уложится в голове тот факт, что США добивались своих исторических успехов как раз тогда, когда умели сосуществовать с Россией, и что периоды вражды между двумя странами чаще всего заканчивались поражением США", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, в Белом доме осознали, что поддержка Киева обернулась для Вашингтона провалом, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хочет потерпеть поражение и стремится к политическим успехам. Шанс договориться с Российской Федерацией у хозяина Белого дома есть, говорится в статье.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года выступил с предложениями по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов РФ. Кроме того, как отмечал глава российского государства, Киев должен заявить об отказе от планов вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.