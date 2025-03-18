Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года. В интервью подкасту Triggernometry он заявил, что на тот момент предоставил властям Украины выбор — самим решить, останавливать конфликт или продолжать боевые действия.

«Все, что я пытался сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и сказать, что… если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Джонсон.

Он добавил, что люди могут судить, поступил президент Украины Владимир Зеленский правильно или нет, продолжив воевать, по тому, что происходит сейчас в зоне боевых действий. Джонсон отметил, что сейчас у Украины есть шанс стать «свободной, суверенной и безопасной» страной, что якобы было бы невозможно при заключении мирного соглашения в 2022-м.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

В ноябре 2023 года лидер фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что вооруженный конфликт между РФ и Украиной мог бы завершиться весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет и отказалась вступать в НАТО. Однако Киев не пошел на условия Москвы, потому что в этом случае нужно было бы вносить изменения в Конституцию. Также, по словам депутата, не было доверия к российским властям.