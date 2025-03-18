Жителей Сумской области призвали эвакуироваться
Администрация Хотенского поселкового совета Сумской области Украины призвала эвакуироваться жителей 14 населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление чиновников.
По данным РИА Новости, речь идет о поселке Хотень и 13 соседних селах. В поселковом совете заявили, что эвакуация необходима из-за «значительного ухудшения ситуации с безопасностью».
«Обращаемся к жителям общины с настойчивой просьбой эвакуироваться в безопасные места. Зоны риска включают все населенные пункты общины», - подчеркнули чиновники.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские силы добиваются новых успехов на курском направлении и продвигаются в Сумской области. Часть российских сил уже находится на территории Сумской области и продолжает продвижение, подчеркивал он.