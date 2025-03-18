В ЕС рассказали, что именно ждут от переговоров Путина и Трампа

В Брюсселе от телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидают «справедливого и устойчивого мира» для Украины. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеермакер, пишет РИА Новости.

«Мы хотим справедливого и устойчивого мира для Украины… Украина является частью этого решения и частью мирных переговоров», - заметил он.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны начаться с 16:00-18:00 по московскому времени и, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, продлятся «столько, сколько президенты посчитают нужным». Он также отметил, что Путин и Трамп обсудят украинское регулирование и «большое количество» вопросов по нормализации двусторонних отношений.

При этом немецкое издание Bild в своей статье, посвященной разговору Путина и Трампа, отметило, что переговоры будут не только о будущем Украины но, возможно, и о будущем Европы. По версии таблоида, последствия разговора двух лидеров могут быть «потенциально разрушительными» для безопасности континента, и в ЕС опасаются «худшего для европейцев» варианта сделки между Москвой и Вашингтоном.