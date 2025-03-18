Закон Зеленского об отправке войск за границу вызвал обеспокоенность в Приднестровье

Новый закон о праве президента Украины направлять подразделения вооруженных сил в другие государства вызвал обеспокоенность в Приднестровье. Об этом заявил корреспонденту ТАСС сопредседатель от непризнанной республики в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (ОКК) Олег Беляков.

"Мы обеспокоены, что этот закон может быть направлен против Приднестровья, особенно на фоне громких заявлений на этот счет, с которыми неоднократно выступали некоторые политики в Киеве. Вряд ли у украинской армии возникнет необходимость вторгнуться в другие соседние страны, которые оказывают ей помощь - Румынию, Венгрию Словакию или Польшу. Правда, в нашей ситуации, Киеву надо будет решать вопрос с руководством Молдавии, которое считает Приднестровье частью своей территории. В Кишиневе, насколько мне известно, против такого развития событий и заинтересованы в сохранении мира. Несмотря на напряженную обстановку в регионе, молдавская делегация участвует в работе ОКК наряду с приднестровской и российской делегациями, представителями ОБСЕ и Украины, которые даже расширили свое участие в комиссии", - рассказал Беляков.

Он подчеркнул, что благодаря этой совместной работе в разделительной зоне безопасности конфликта, которую контролируют совместные миротворческие силы, сохраняется стабильная ситуация.

"Вместе с тем, нас беспокоит военная активность руководства Молдавии, которое, несмотря на прописанный в Конституции нейтральный статус, наращивает сотрудничество с НАТО, закупает все больше вооружений. Все чаще проводятся военные учения со странами альянса, причем большая часть их проходит на полигонах, которые находятся в непосредственной близости от зоны безопасности, что, конечно, вызывает озабоченность как в Приднестровье, так и у командования совместных миротворческих сил", - пояснил Беляков.

Президент Молдавии Майя Санду заявила в январе, что может попросить западные страны помочь Приднестровью, но "с условием вывода российских миротворцев и замены их на гражданскую миссию ООН или ЕС". Однако в Тирасполе категорически против, указывая, что подобная миссия в 1992 году не смогла предотвратить боевые столкновения, в результате которых погибли больше тысячи человек, а десятки тысяч были ранены.

Российские миротворцы в Приднестровье

Российские миротворцы были введены в зону вооруженного конфликта после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения о мирном урегулировании приднестровской проблемы. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. На левом берегу Днестра также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина с 2015 года перекрыла пути их снабжения по своей территории.