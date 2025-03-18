Террористы взорвали кортеж президента Сомали

Кортеж президента Сомали Хасана Шейха Махмуда взорвали в столице страны Могадишо, недалеко от президентского дворца. Об этом сообщают местные СМИ.

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Информация о состоянии президента пока не поступала.

Ответственность за нападение взяла на себя салафитская террористическая группировка "Аш-Шабааб" (запрещена в РФ).

Махмуду 69 лет, в 2022 году он переизбрался на второй срок. До этого он был президентом с 2012-го по 2017 год. Махмуд известен тем, что много времени и ресурсов посвятил борьбе с радикальными террористическими группировками, хотя его правительство часто критикуют за коррупцию.