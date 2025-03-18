Депутаты Европарламента (ЕП) пожаловались на отсутствие блюд Восточной Европы в столовых, пишет газета Politico.

По информации издания, один из помощников депутата из Словакии отправил более чем двум тысячам своих коллег письмо, в котором пожаловался на отсутствие блюд восточноевропейской кухни в парламентских столовых.

«Что еще хуже, ... так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный «западный империализм», чтобы разжечь антиевропейские настроения», — говорится в публикации.

До этого один из российских депутатов на условиях анонимности показал цены в буфете, магазине, депутатском зале и столовой Госдумы. Во время Великого поста там есть как классические позиции — борщ, котлета по-киевски или оливье, так и постные — овощной рататуй, вафли из нута или крем-суп с чечевицей.