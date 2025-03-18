Канадцам предложили уничтожать портреты Трампа для снятия стресса

В Канаде открыли «комнату гнева», предоставляющую посетителям уникальный способ выпустить пар в условиях напряженных отношений с США. В специальной комнате под названием «Разбей пошлины», открывшейся в Галифаксе, можно разбить фотографии президента США Дональда Трампа и уничтожить другие предметы, связанные с тарифной войной, сообщает Global News.

«Комнаты гнева» предоставляют людям безопасное пространство, где они могут дать волю эмоциям, ломая электронику и предметы домашнего обихода. Посетителям выдается защитное снаряжение и молотки или другие инструменты.

Компания Rage Room Halifax предлагает бесплатно разбить фотографию Трампа в рамке, а также воспользоваться 25-процентной скидкой на «дополнительные предметы, которые можно уничтожить». За пять долларов там можно разбить серию портретов вице-президента США Джей Ди Вэнса и миллиардера и соратника Трампа Илона Маска.

«Надоел хаос? Новостной цикл вас угнетает? Мы вас слышим - и у нас есть идеальный способ выплеснуть все это наружу», - обещают в своей рекламе владельцы «комнаты гнева».

Портреты Трампа и других политиков были пожертвованы «комнате гнева» компанией Quinprint, которая предоставляет услуги печати. Уточняется, что фотографии напечатаны на канадской бумаге. В Rage Room Halifax пообещали направить вырученные от проекта деньги на благотворительность.

Трамп ранее пообещал ввести 25-процентный тариф на товары из Мексики и Канады, а также 10-процентный сбор на китайские товары. Трамп заявил, что всем трем странам необходимо сделать больше для борьбы с наркотиками, поступающими в США. Оттава в ответ решила обложить пошлинами американские товары.

С тех пор Трамп уже дважды откладывал введение тарифов, в последний раз - до 2 апреля. В то же время Трамп заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США.