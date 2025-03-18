В Европе озвучили, чего ждут от переговоров Путина и Трампа

Беседа российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет направлена на установление новой системы безопасности в мире.

При этом все не будет решено в одном разговоре, уверен вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«От разговора Путина и Трампа можно ждать позитивный исход, но не все будет решено в одном разговоре», — поделился Вулин с РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнул, что от беседы зависит установление новой системы безопасности во всем мире.

В Кремле раскрыли последствия грядущего разговора Путина и Трампа

Второй за год разговор Путина и Трампа пройдет 18 марта. Она состоится с 16 до 18 по московскому времени, уточнял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. При этом официального выступления после разговора у президента РФ не планируется.