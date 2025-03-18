В Еврокомиссии назвали проблему со вступлением Украины в ЕС

Проблема с началом переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) связана с необходимостью согласия всех стран — участниц сообщества. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье, передает РИА Новости.

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«Вступление в Евросоюз — это процесс, который основан на заслугах, и он таким был всегда. Еврокомиссия ждет открытие переговоров по основным кластерам в 2025 году, но здесь важно, чтобы все страны сообщества согласились с началом дискуссий», — отметил представитель ЕК.

Мерсье указал на то, что главным препятствием для евроинтеграции Украины является «необходимость единогласного согласия всех стран — членов ЕС».

15 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. В обращении говорится, что Будапешт хочет равенства перед законом для всех стран-участниц, «не закладывать будущее наших внуков» и ликвидировать долги сообщества, а также отказаться от членства Украины в ЕС.