Депутат Рады открестился от своих слов про Сырского

Украинский депутат, сообщивший о планах властей по увольнению главы ВСУ Александра Сырского, опроверг эту информацию, заявив, что генерал сохранит свой пост. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Верховной рады сообщил, что после провала ВСУ на курском направлении Сырского могут заменить генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. Сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны Украины. Когда ВСУ возглавлял Валерий Залужный, Мойсюк был его заместителем.

«Только что еще раз проверил эту информацию у стопроцентного источника. Сырский остается на посту главнокомандующего. Кадровые изменения не планируются», - сообщил депутат.

На прошлой неделе Минобороны РФ объявило об освобождении курского города Суджа и еще нескольких населенных пунктов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российским силам осталось освободить пять приграничных населенных пунктов Курской области. Позже он сообщил, что ВСУ пытаются удержать всего три населенных пункта.

Стало известно, кто может заменить Сырского после провала ВСУ под Курском

Солдаты ВСУ, воевавшие на курском направлении, рассказали британским журналистам о своем бегстве под шквальным огнем, об уничтоженных колоннах военной техники и о постоянных атаках «роев» российских беспилотников. Украинские военные сравнили ситуацию с «фильмом ужасов».

Один из военных заявил, что перед освобождением Суджи Россией в ВСУ началась паника и наступил «развал фронта». По его словам, к 9 марта основной маршрут между Суджей и Сумской областью полностью находился под контролем ВС РФ. Перемещение людей, материально-технического обеспечения и техники Украина осуществляла лишь по этой дороге.