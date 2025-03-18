Трамп призвал нелегальных мигрантов «самодепортироваться»

Президент США Дональд Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. Об этом сообщает Axios со ссылкой на видеообращение главы государства. Об этом сообщил портал Axios.

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«Люди, которые находятся в нашей стране нелегально, могут либо депортироваться сами, либо быть депортированы принудительно, что не очень приятно», — сказал Трамп.

По его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США».

«Теперь моя администрация запускает приложение CBP Home, чтобы нелегалы могли легко и добровольно покинуть страну прямо сейчас», — отметил он.

Он отметил, что если нелегалы не зарегистрируются и не «самодепортируются» через это приложение, то их депортируют власти, после чего они уже не смогут легально вернуться в США.

В начале марта служба таможенного и пограничного контроля США представила приложение CBP Home для смартфонов, с помощью него нелегальные мигранты на территории Америки смогут добровольно покинуть США. До этого сообщалось, что в США планируют внедрить правила, которые позволят высылать с территории страны нелегальных мигрантов на основании угрозы распространения ими инфекционных заболеваний.