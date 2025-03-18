Финразведка Индии проводит обыски в местном представительстве фонда Сороса

Исполнительное управление (Enforcement Directorate) - агентство правоохранительных органов и экономической разведки в составе министерства финансов Индии - проводит обыски по нескольким адресам в стране, включая расположенный в городе Бангалор офис Фонда "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в России) американского миллиардера Джорджа Сороса.

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Как сообщает издание The Indian Express, рейды проводятся в рамках расследования о нарушении местного законодательства и борьбы с финансовыми преступлениями.

Уточнятся, что организация Сороса еще в 2016 году была отнесена министерством внутренних дел Индии к специальной категории, которая ограничивает неконтролируемую выдачу пожертвований на проекты местных НПО. Вместе с тем, правоохранители подозревают, что индийское представительство Фонда "Открытое общество" обходило ограничения, заводя в южноазиатскую республику денежные средства под видом экономических инвестиций или оплаты консалтинговых услуг. По факту же деньги использовались для финансирования активности различных НПО, что шло вразрез с индийскими законами.

Ранее представители правящей в Индии партии ВJP заявили, что миллиардер Сорос и его фонд "Открытое общество", который финансировался по линии Агентства США по международному развитию (USAID, деятельность прекращена и запрещена в РФ), причастны к вмешательству во внутренние дела Индии.

Накануне стало известно, что министерство иностранных дел Индии обратилось к посольству США в Нью-Дели с просьбой срочно предоставить подробную информацию о проектах, осуществляемых в стране при поддержке USAID с 2015 года.

"В связи с недавними сообщениями о финансировании USAID в Индии министерство иностранных дел официально обратилось к посольству США с запросом срочно предоставить подробную информацию о расходах, понесенных по всем проектам, осуществляемым при поддержке USAID в Индии за последние 10 лет", - заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве в ответ на соответствующий запрос членов парламента Индии.

"Хотя по этому вопросу имеется некоторая информация из открытых источников, правительство Индии, по понятным причинам, ожидает официального ответа от правительства США", - добавили в ведомстве.

МИД Индии также указал, что администрация США утаила некоторые подробности о бенефициарах USAID, сославшись на юридические положения американского законодательства. Как пояснили в министерстве, речь шла о случаях, когда речь идет об "информации, которая может поставить под угрозу здоровье или безопасность партнера-исполнителя или бенефициара программы", или же "нанести ущерб национальным интересам Соединенных Штатов".