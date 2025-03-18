Финляндия вслед за Балтикой захотела выйти из конвенции о противопехотных минах

Финские политики выражают надежду, что Финляндия начнет процесс выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, подобно Польше и странам Балтии, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat.

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Председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копра выразил надежду на выход страны из конвенции. Весной министерство обороны и правительство подготовят соответствующее предложение, которое будет рассмотрено в парламенте.

Копра пояснил, что в условиях конвенции указано, что страна, вовлеченная в войну, не может выйти из соглашения. Чтобы избежать нарушения соглашений в случае военной угрозы, необходимо принять решение о выходе заранее.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. К конвенции присоединились 163 страны с момента подписания в 1997 году.