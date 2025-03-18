В США рассказали, что обсудят Путин и Трамп в телефонном разговоре

Алиса Селезнёва

Одной из тем телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать обсуждение личной встречи. Об этом со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщает телеканал CNN.

В США рассказали, что обсудят Путин и Трамп в телефонном разговоре
© РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что переговоры главы России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будут проходить с 16:00 до 18:00 по московскому времени и длиться «столько, сколько президенты посчитают нужным». Он также отметил, что Путин и Трамп обсудят украинское регулирование и «большое количество» вопросов по нормализации двусторонних отношений.

Источник в Белом доме назвал разговор американского и российского лидеров «естественным следующим шагом в переговорах».

«В ходе их разговора, скорее всего, возникнет тема личной встречи, которую Трамп в прошлом месяце собирался провести в ближайшее время», - отметил чиновник.

При этом источники издания утверждают, что приоритетным для Вашингтона в ходе телефонного разговора станет вопрос о тех уступках, на которые готова пойти Москва.

Ранее Трамп заявил, что в повестку его переговоров с Путиным войдет Запорожская АЭС и «раздел определенных активов». В Кремле же не стали «забегать вперед» и раскрывать темы беседы.