В США рассказали, что обсудят Путин и Трамп в телефонном разговоре

Одной из тем телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать обсуждение личной встречи. Об этом со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщает телеканал CNN.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что переговоры главы России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будут проходить с 16:00 до 18:00 по московскому времени и длиться «столько, сколько президенты посчитают нужным». Он также отметил, что Путин и Трамп обсудят украинское регулирование и «большое количество» вопросов по нормализации двусторонних отношений.

Источник в Белом доме назвал разговор американского и российского лидеров «естественным следующим шагом в переговорах».

«В ходе их разговора, скорее всего, возникнет тема личной встречи, которую Трамп в прошлом месяце собирался провести в ближайшее время», - отметил чиновник.

При этом источники издания утверждают, что приоритетным для Вашингтона в ходе телефонного разговора станет вопрос о тех уступках, на которые готова пойти Москва.

Ранее Трамп заявил, что в повестку его переговоров с Путиным войдет Запорожская АЭС и «раздел определенных активов». В Кремле же не стали «забегать вперед» и раскрывать темы беседы.