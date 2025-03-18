Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что для временного прекращения огня поставки американского оружия Украине должны быть приостановлены. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Два собеседника Bloomberg заявили, что Москва требует полного прекращения военной помощи Киеву от западных стран, но «минимальная цель» - приостановка поставок оружия от США. Эта помощь может возобновиться после заключения мирного соглашения, в рамках которого Украина должна будет ограничить свой военный потенциал.

По итогам переговоров с США Украина заявила о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на это, могут начаться «настоящие переговоры».

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Путин после этого заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру и «устранить первоначальные причины кризиса». Также Путин озвучил вопросы, касающиеся солдат ВСУ, которые все еще находятся в Курской области, и контроля за прекращением огня. Президент РФ отметил, что эти нюансы требуют кропотливого изучения.

Путин подчеркивал, что 30-дневное перемирие не должно быть использовано для перевооружения ВСУ. Детали американского предложения президенты России и США обсудят в ходе телефонных переговоров 18 марта.