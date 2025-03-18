Политолог допустил военное столкновение Израиля и Ирана

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером объяснил возобновление военной операции Израиля против палестинского движения ХАМАС, а также высказался о перспективах разрастания конфликта на Ближнем Востоке. По словам специалиста, в ближайшее время возможно начало «большой войны» между Израилем и Ираном.

Ранее Израиль возобновил военные операции в секторе Газа в ответ на отказ ХАМАС принять американский план по продлению режима прекращения огня и освобождению заложников.

Причина возобновления боевых действий в Газе заключается в том, что после первого этапа перемирия, который предусматривал обмен израильских заложников на палестинских заключенных, стороны не перешли ко второму этапу. При этом договоренности сторон предусматривали, что если они не перейдут ко второму этапу, то боевые действия будут возобновлены. А второй этап – это освобождение всех израильских заложников, а также окончательное урегулирование по Газе, предполагающее изменение конфигурации власти в регионе – уход ХАМАС и приход новых сил, к примеру, представителей Махмуда Аббаса, то есть официальных палестинских властей. После этого в секторе Газа могло начаться налаживание мирной жизни. Однако этого не произошло. ХАМАС активно затягивал переговорный процесс, то есть фактически там начался простой, поэтому эксперты предполагали, что боевые действия должны были начаться раньше. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Политолог спрогнозировал нарастание конфликта между Израилем и ХАМАС в ближайшие дни.

«Боевые действия будут усиливаться. Скорее всего, израильтяне перейдут к отдельным наземным операциям в Газе. При этом главная задача Израиля – это изолировать ХАМАС от любой внешней помощи. Если израильтянам удастся это сделать, то без внешних вливаний, без поставок оружия ХАМАС не сможет долго держаться. Соответственно, он будет выдавлен из сектора», - отметил специалист.

Каргин добавил, что происходящее в настоящее время на Ближнем Востоке – возобновление военной операции Израиля, а также крупномасштабная операция США против йеменских хуситов – говорит о возможном начале «большой войны» в регионе между Израилем и Ираном.

«Начало боевых действий между Ираном и Израилем нельзя исключать, поскольку и в глазах израильтян, и в глазах американцев за ХАМАС и другими подобными группировками стоит Иран. США и Израиль видят именно его источником напряженности и нестабильности на Ближнем Востоке», - заключил политолог.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что администрация Дональда Трампа была проинформирована Израилем о планируемых ударах по сектору Газа.