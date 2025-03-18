ВСУ должны забыть про наступательные операции и перейти к обороне в вооруженном конфликте с Российской Федерацией, заявил в интервью Bild экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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«Мы должны забыть слова «наступательная операция». Прекратите это! Попробуйте остановить российские войска», — обратился с призывом к руководству Украины политик.

Порошенко указал на неспособность вооруженных сил Украины к наступлению из-за нехватки живой силы на линии боевого соприкосновения на многих участках фронта. Экс-президент страны отметил, что приоритетом для бывшей советской республики должна стать защита территорий.

Порошенко призвал власти позаботиться об укреплениях, средствах ПВО и минных заграждениях. С его точки зрения, данные меры позволят сдержать продвижение ВС РФ.