Владимир Зеленский в 2019 году хотел заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путным, но ему помешали украинские националисты. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, видеозапись слов которого приводит в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

Соловьев отметил, что британский политик «внезапно прозрел» и признал, что украинские нацисты «действительно существуют».

«Вы должны помнить, что Владимир Зеленский - не человек, который ведет себя неразумно. Его избрали, фактически, как сторонника мира. В 2019 году он пытался заключить соглашение с Путиным. Насколько я помню, его основной проблемой было то, что украинские националисты не могли принять этот компромисс. И можно понять, почему», - заявил Борис Джонсон.

При этом из приведенного отрывка интервью бывшего премьер-министра неясно, о каком именно соглашении идет речь.

Напомним, что ранее Киев вышел из переговорного процесса с Москвой, который проходил после начала российской спецоперации на Украине, несмотря на то, что в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».