Таинственная опасная пена появилась на берегах Южной Австралии

Таинственная пена появилась на пляжах Южной Австралии. Как сообщает The Guardian, от нее пострадали уже больше 100 серфингистов.

© соцсети

На данный момент власти закрыли пляжи Уэйтпинга и Парсонс, расположенные примерно в 80 км к югу от Аделаиды. По их версии, пена возникла из-за цветения микроводорослей, которое началось из-за непрекращающейся жары.

Серфингисты жалуются на проблемы со зрением, зуд в глазах, кашель и затрудненное дыхание. Один из местных рассказал, что все побережье покрыто тяжелой, плотной пеной, а на самом пляже много зеленой слизи. На опубликованных снимках можно увидеть множество безжизненных морских существ, выброшенных на пляж.

«В некоторых пузырьках пены наблюдается радужный эффект», — добавил автор кадров.

Представитель госдепартамента охраны окружающей среды заявил, что пляжи закрыты «в интересах безопасности». Власти проводят расследование инцидента.