Таинственная опасная пена появилась на берегах Южной Австралии
Таинственная пена появилась на пляжах Южной Австралии. Как сообщает The Guardian, от нее пострадали уже больше 100 серфингистов.
На данный момент власти закрыли пляжи Уэйтпинга и Парсонс, расположенные примерно в 80 км к югу от Аделаиды. По их версии, пена возникла из-за цветения микроводорослей, которое началось из-за непрекращающейся жары.
Серфингисты жалуются на проблемы со зрением, зуд в глазах, кашель и затрудненное дыхание. Один из местных рассказал, что все побережье покрыто тяжелой, плотной пеной, а на самом пляже много зеленой слизи. На опубликованных снимках можно увидеть множество безжизненных морских существ, выброшенных на пляж.
«В некоторых пузырьках пены наблюдается радужный эффект», — добавил автор кадров.
Представитель госдепартамента охраны окружающей среды заявил, что пляжи закрыты «в интересах безопасности». Власти проводят расследование инцидента.