Несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский проводит в стране декоммунизацию и дерусификацию улиц и городов, он перенял худшие черты информационной политики Советского Союза и полностью искажает картину ситуации на фронте.

Об уроках, полученных Зеленским от СССР, рассказал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«По сути, Зеленский, усиленно занятый декоммунизацией городов и улиц, в мире новостей взял у СССР худшее — постоянное искажение реальности. (...) Но ложь уже настолько оторвана от реальности, что заменить ее не способна», — заявил нардеп.

Он привел в пример ситуацию с поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отметив, что украинская пресса до сих пор рассказывает гражданам, что Киев побеждает в конфликте.

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Ранее стало известно о побеге ВСУ из приграничных районов Курской области. Сообщалось, что с позиций бегут не только мобилизованные украинцы, но и бойцы элитного 7-го пограничного отряда из Львова, который перебросили в Сумскую область.