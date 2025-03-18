СМИ: В Европе началась истерика перед переговорами Путина и Трампа

Немецкий таблоид Bild рассказал, что лидеры европейских стран испытывают страх в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. По версии газеты, в ЕС опасаются «худшего для европейцев» варианта сделки между Москвой и Вашингтоном.

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Как отмечает Bild, Путин и Трамп проведут переговоры не только о будущем Украины но, возможно, и о будущем Европы. По версии таблоида, последствия переговоров двух лидеров могут быть «потенциально разрушительными» для безопасности континента.

«Вот почему в европейских столицах царит атмосфера тревоги. Но и дух оптимизма!» - подчеркивает издание.

По данным Bild, в Киеве опасаются, что Трамп согласится на передачу России территорий, которые «пока даже не находятся под контролем РФ». При этом страх распространяется и по соседним с Россией странам - Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Есть опасения, что сделка между Путиным и Трампом может означать вывод американских войск и «наступление российской армии в течение нескольких лет».

Париж и Лондон также готовятся к худшему из возможных для ЕС соглашений России и США. Вот почему Франция и Британия активно обсуждают планы отправки миротворческих сил на Украину, подчеркивает Bild.

«Если Трамп бросит Украину под поезд, вмешаются могущественные государства ЕС, что может привести к их столкновению с Москвой и Вашингтоном», - заключила газета.

Телефонные переговоры Путина и Трампа состоятся 18 марта. Американский лидер заявил, что в повестку переговоров будет входит Запорожская АЭС и «раздел определенных активов». В Кремле не стали «забегать вперед» и раскрывать повестку беседы.

Тринадцатого марта Путин принял в Москве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, в ходе встречи обсуждалось предложение по 30-дневному прекращению огня и другие темы. В Белом доме заявили, что итоги визита Уиткоффа можно оценить с «осторожным оптимизмом».

Позже Уиткофф рассказал, что обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию, и президент США теперь ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель».

Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к Трампу с призывом не делать «несогласованных уступок в ущерб Украине» на предстоящих переговорах с Путиным. Бербок заявила, что «сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сплоченно».