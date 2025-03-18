Обзор иноСМИ: как Путин «троллил» Трампа и робопсы против Ким Чен Ына

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В США заявили о насмешках Путина над Трампом

Бывшая спецпомощница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала в интервью Foreign Affairs, что глава России Владимир Путин насмехался над Трампом во время переговоров, но американский лидер этого даже не осознавал. Хилл, владеющая русским языком, лично присутствовала на переговорах президентов РФ и США во время первого президентского срока Трампа. Она утверждает, что Путин использовал «двусмысленные формулировки», сарказм и насмешки.

По словам Хилл, Трамп не очень внимательно слушает своих собеседников - для него всё определяется общей атмосферой встречи. Она заявила, что на переговорах с Путиным переводчик с русского «постоянно сглаживал углы и не передавал всю суть». По ее мнению, российский президент умело строил свои фразы так, чтобы тонко подшучивать над Трампом. Хилл привела несколько примеров. В ходе беседы на саммите G-20 в Осаке Путин рассказывал Трампу о российских гиперзвуковых ракетах. По ее словам, Трамп, слушая президента РФ, с энтузиазмом сказал, что хотел бы получить эти ракеты, а Путин ответил с явной иронией: «Да-да, конечно, ты их получишь». Затем президенты говорили об Израиле и Трамп заявил, что никто не сделал для Израиля больше, чем он. Путин в ответ назвал Трампа молодцом и пошутил, что Израилю стоит переименоваться в его честь.

«ЕС превращается в диктатуру»

Автор польского издания Myśl Polska Томаш Янковский заявил, что Евросоюз «скатывается к диктатуре». По мнению автора статьи, об этом говорит судебный запрет на участие в выборах президента Румынии для «самого популярного кандидата» - Кэлина Джеорджеску. Янковский назвал это «пробным шаром», который затем будет использован в других странах ЕС, и молчание Брюсселя по этому поводу «весьма показательно».

Автор статьи отметил, что «антисистемные силы» сейчас также популярны в Австрии, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Болгарии и Словакии. Если они откажутся сотрудничать с Брюсселем, их ожидает судьба Джеорджеску, предупредил Янковский. По его мнению, в долгосрочной перспективе это приведет к полному распаду ЕС. Если в какой-либо стране победит «антисистемная сила», ей придется защищать свою власть, в том числе через попытки выхода из Евросоюза.

США и Южная Корея готовят робопсов против Ким Чен Ына

Южная Корея и США 17 марта начали совместные военные учения, направленные на отработку захвата подземных туннелей и ключевых подземных объектов Северной Кореи, пишет Korea JoongAng Daily. По оценкам военных, подземная сеть КНДР включает тысячи туннелей под Пхеньяном и различными стратегическими объектами.

Считается, что эти туннели могут использоваться для эвакуации северокорейского лидера Ким Чен Ына и высокопоставленных чиновников в случае войны. Учения США и Южной Кореи начались с применения разведывательных беспилотников вблизи подземного объекта. Затем военные перекрыли выходы и отключили системы водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, изолировав силы условного противника внутри. Как отмечает JoongAng Daily, в учениях были задействованы самые современные военные технологии, в том числе южнокорейские беспилотники и четвероногие шагающие роботы Swede, военный микробеспилотный летательный аппарат США Black Hornet Nano и робот Talon для обнаружения и нейтрализации самодельных взрывных устройств.

На Украине удивились одной теме на переговорах Путина и Трампа

Во вторник, 18 марта, состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что в повестку переговоров будет входит Запорожская АЭС и «раздел определенных активов», пишет The New York Times.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрыть темы предстоящего разговора, когда его спросили, будут ли Трамп и Путин обсуждать электростанции, отмечает NYT. По данным газеты, главу комитета Верховной рады по энергетической безопасности Викторию Гриб удивило, что Россия и США планируют обсуждать вопрос ЗАЭС. По ее словам, она не знает, почему «всплыла» эта тема.

Суд против Нетаньяху отменили на фоне ударов по Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не будет давать показания по делу о коррупции на заседании суда 18 марта, как планировалось ранее. Как сообщает The Times of Israel, заседание отменили после внезапной атаки Израиля по сектору Газа, положившей конец двухмесячному прекращению огня. После возобновления боевых действий Нетаньяху подал ходатайство о переносе заседания. Обвинение одобрило эту просьбу.

Израиль нанес удары по многочисленным объектам в Газе, в результате чего, по заявлению ХАМАС, погибли более 200 человек. The Times of Israel отмечает, что Нетаньяху уже не раз просил отменить слушания по его делу о коррупции, чтобы он мог «заняться войной в Газе». Премьер Израиля находится под следствием по трем коррупционным делам. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием. Нетаньяху все обвинения отвергает и называет их политическими.