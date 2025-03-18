В Китае похвалили Трампа

В китайских государственных СМИ похвалили администрацию президента США Дональда Трампа за сокращение государственного финансирования новостных организаций, которые в КНР считают «радикальными». Среди них СМИ «Радио Свободная Азия» и «Голос Америки» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), сообщает The Guardian.

«Когда дело касается освещения событий в Китае, у "Голоса Америки" ужасающая репутация (...) Почти каждая злонамеренная ложь о Китае несет на себе отпечатки пальцев "Голоса Америки"», — пишет китайский таблоид Global Times.

О сокращениях также положительно отозвалась газета Beijing Daily, издаваемая Коммунистической партией Китая.

15 марта стало известно, что сотрудников «Голос Америки» начали принудительно отправлять в отпуск. Причиной этому стал указ Трампа о сокращении функций нескольких ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM). Сотрудникам американской радиостанции также запретили доступ в госучреждения, в том числе в Белый дом.