Семья Елизаветы II просила Меган Маркл не приезжать на прощание с королевой

Сын Елизаветы II принц Чарльз попросил жену своего сына Гарри Меган Маркл не приезжать навестить королеву перед ее смертью. Об этом пишет The Daily Mail.

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По данным издания, наследник британского престола заявил, что Гарри должен будет приехать на прощание с ней «один». При этом подразумевалось, что аналогичная просьба будет озвучена и принцу Уильяму с Кейт Миддлтон — однако, как уточняется, их о подобном не уведомляли.

Как полагает The Daily Mail, Маркл не хотели видеть из-за ее неоднозначной репутации и сложных отношений с другими членами королевской семьи.

«Чарльз считал, что королеве осталось жить всего несколько дней, а не часов, и он хотел, чтобы близкие сосредоточились на своем последнем прощании, а не ввязывались в мелкие распри», — сказано в материале.

Сам же Гарри отмечал, что аргументы Чарльза, озвученные им по телефону, показались ему «неуважительными и бессмысленными».

При этом Кейт в итоге на прощании так и не появилась — она приняла остаться вместе с детьми, чтобы поддержать их и позаботиться от них вдали от умирающей королевы.

Ранее мы писали о том, что Маркл обвинили в высокомерии из-за желания отказаться от фамилии.