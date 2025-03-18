В МИД Украины сделали заявление о готовности Киева завершить конфликт
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США в Джидде готов завершить конфликт в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.
"После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира", - заявил Сибига.