В МИД Украины сделали заявление о готовности Киева завершить конфликт

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США в Джидде готов завершить конфликт в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.