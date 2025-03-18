Нетаньяху уличили в «исторической ошибке» в Газе из-за Трампа

Переселение палестинцев в Сирию с подачи Трампа помогло бы Биньямину Нетаньяху обернуть это себе на пользу в вопросе противостояния с Ираном, заявил НСН Сергей Балмасов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершает "историческую ошибку", так как не хочет воспользоваться лояльностью к нему Трампа и его предложением переселить палестинцев в Сирию. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Причина – отказ палестинского движения ХАМАС продолжить освобождение заложников. Ранее президент США Дональд Трамп призывал ХАМАС освободить заложников, обещая, что в ином случае боевики будут «расплачиваться в аду». В ХАМАС заявили, что Израиль с отказом от перемирия подвергает заложников в Газе «неизвестной судьбе». По последним данным, в результате ночной атаки Израиля в Газе погибло 232 человека. Балмасов отметил, что военная обстановка будет только накаляться.

«По мере того как стороны будут избавляться от заложников, боевые действия будут усиливаться. То, что Израиль настроился зачистить территорию от нелояльного и опасного для него элемента - это очевидно. Другое дело, что Нетаньяху не следовало упускать наиболее благоприятный исторический момент, когда администрация США максимально лояльна к нему, чтобы достичь своих результатов. Трамп и его окружение блещут различными инициативами от расселения палестинцев по странам Северной Африки, Сомали. На днях появилось настойчивое предложение создать заповедник палестинцев в Сирии. Нетаньяху здесь упустил благоприятные возможности. Тем более, что через Сирию поставлялось оборудование для Ливана и многих палестинских группировок, в том числе иранское. Было бы исторической неудачей не воспользоваться этой благоприятной возможностью», - рассказал он.

По его словам, переселение палестинцев в теории реально, однако на практике не очень ясно, кто будет это спонсировать, кроме того, этот процесс помешает транспортному узлу в регионе.

«Что касается переселения, в истории бывали такие прецеденты. Просто кто за это заплатит и насколько палестинцы сами согласятся? Штаты за это платить не хотят. Странный вариант и с Сомали, когда с одной стороны пролива будут хуситы, а с другой стороны - озлобленные палестинцы. Это будет большая неприятность для тех, кто транспортирует важнейшие грузы через ворота в Красном море, через Суэцкий канал, в том числе для Европы. Поэтому здесь есть очень много вопросов. А ведь для этих людей еще надо создать инфраструктуру», - отметил он.

Также собеседник НСН подчеркнул, что Нетаньяху намерен убедить Трампа провести военную операцию против Ирана.

«Очевидно, куда клонит Нетаньяху. Можно бесконечно долго рубать щупальца осьминога, но он все равно будет живой и представлять опасность. Это я говорю про Иран. Поэтому Нетаньяху будет все больше склонять Трампа к проведению серьезной антииранской операции. Пока Нетаньяху напрашивается на программу минимум: совместная дистанционная операция с поражением критически важных объектов, в том числе атомных», - пояснил он.

Как ранее сообщил CBS, США совместно с Израилем рассматривают Сирию, Сомали и Судан как возможные места для «переселения» жителей сектора Газа. По имеющейся информации, администрация Трампа инициативно пыталась установить контакты с временным правительством Сирии касательно данного вопроса через посредника, однако неизвестно, был ли получен какой-либо ответ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».