Трамп рассказал, зачем была нужна ссора с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его спор с Владимиром Зеленским в Белом доме был частью плана. Об этом сообщает «КП».

По его словам, этот элемент давления был нужен, чтобы подтолкнуть Украину к правильным шагам. Он отметил, что ситуация была сложной, однако теперь Киев движется в верном направлении. Американский политик добавил, что Соединенные Штаты работают над перемирием на Украине.

Напомним, что 28 февраля Зеленский посетил США для подписания соглашения по украинским редкоземельным ресурсам. Встреча украинского политика с Трампом закончилась публичной перепалкой между ними. В результате подписание документа сорвалось, а Зеленский покинул Белый дом раньше.

Позднее, 11 марта, делегации Украины и США провели переговоры в Саудовской Аравии, по итогам которых Киев «выразил готовность» на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России.