Американский глава Дональд Трамп может поставить Владимира Зеленского в опасное положение из-за уступок Москве.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что Трамп может пойти на уступки России без согласия Украины, поставив Зеленского в «опасное положение».

В публикации также говорится, что Киев и европейские союзники опасаются того, что президент США попытается заставить их принять условия Москвы.

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Ранее стало известно, что официальные лица на Украине опасаются согласования Трампом перехода порта в Одессе под контроль России.