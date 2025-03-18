Bloomberg: Трамп поставит Зеленского в опасное положение из-за уступок России
Американский глава Дональд Трамп может поставить Владимира Зеленского в опасное положение из-за уступок Москве.
Об этом пишет Bloomberg.
Агентство сообщает, что Трамп может пойти на уступки России без согласия Украины, поставив Зеленского в «опасное положение».
В публикации также говорится, что Киев и европейские союзники опасаются того, что президент США попытается заставить их принять условия Москвы.
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Ранее стало известно, что официальные лица на Украине опасаются согласования Трампом перехода порта в Одессе под контроль России.