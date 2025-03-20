Орбан заявил, что заблокирует на саммите ЕС переговоры об интеграции Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью местному агентству MTI, что Будапешт на саммите ЕС выступит против приёма Украины в сообщество.

«За последние три года война обошлась (Венгрии) в 2,5 млн форинтов, с разбивкой по семьям и домохозяйствам. Прямые затраты только на вступление Украины — которые сразу станут очевидны — составят 500 тыс. форинтов на семью в первый год. Мы не хотим брать это на себя, поэтому будем придерживаться своей позиции», — подчеркнул политик.

Орбан предрек развал Европы

Также премьер отметил, что его страна выступает против общего кредита ЕС для перевооружения Европы. По его словам, Венгрия выступает за создание фонда, в который каждый член ЕС вносил бы деньги.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Хельсинки заявил, что надеется на членство Украины в НАТО и ЕС.

Председатель Европарламента Роберта Метсола, в свою очередь, призвала к расширению ЕС из-за разногласий с США.