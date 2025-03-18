Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов

15 марта президент США Дональд Трамп устроил закрытый ужин в своей резиденции Мар-а-Лаго, где гостям, включая предпринимателя Илона Маска, предлагалось заплатить по одному миллиону долларов за участие.

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По данным WIRED, мероприятие организовал политический комитет MAGA Inc., поддерживавший кампанию Трампа в 2024 году.

— Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя — президента Дональда Дж. Трампа, один миллион долларов за место, — написано в приглашении.

Маск прибыл в черном пиджаке и футболке в сопровождении женщины, которую пользователи соцсетей опознали как Шивон Зилис, руководителя Neuralink.

Ужин совпал с автоспортивным мероприятием Palm Event в Палм-Бич. На территории Мар-а-Лаго выставили Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие люксовые автомобили, которые попали на видео с вечеринки. В отличие от аналогичного ужина 1 марта, встреча 15 марта не фигурировала в официальном расписании Трампа, а Белый дом отказался комментировать событие, передает журнал.

При этом Белый дом прокомментировал предстоящий разговор Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным: они затронут тему Запорожской атомной электростанции.