В РАН рассказали о желании Трампа сделать Россию «жупелом» для Европы

В таком случае ЕС увеличит расходы на собственную оборону, и США не придется в это финансово вкладываться. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Примакова Александра Войтоловская.

«Ему [Дональду Трампу — прим. ГМ] надо продолжить курс на ослабление Европы, которое он начал в 2014 году. Начал он его с экономического ослабления, разрыва европейских связей с Россией. Сейчас важно закрепить этот момент и сделать Европу основным врагом России. Весь этот нарратив направлен на это. Трампу очень важно, чтобы Европа сама себя защищала и, соответственно, увеличивала расходы на собственную оборону, а для этого им нужен враг на европейском континенте. И вот Россия здесь играет очень хорошую роль такого жупела, а США очень невыгодно в это вкладываться финансово. Поэтому для Трампа этот вот мир выглядит как выход США из этой конфликтной ситуации».

Ранее Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное перемирие на Украине.

Президент США добавил, что сегодня состоится очень важный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным.