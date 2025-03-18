В ЕС не одобрят помощь Украине

На этой неделе страны Европейского союза (ЕС) вряд ли договорятся и примут окончательное решение по предоставлению военной помощи Украине на сумму 40 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Большинство государств-членов выступают за достижение соглашения(...) Однако некоторые страны, включая Францию ​​и Италию, запросили больше времени и дополнительных подробностей. Венгрия давно выступает против предоставления Украине какой-либо помощи, военной или иной», — пишет агентство.

Кроме того, сообщается, что Европа собирается «оказать давление» на те страны, которые до сих пор вносили меньший вклад на поддержку Украины по сравнению с другими.

17 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что объединение не смогло согласовать план помощи Украине. Однако министры иностранных дел стран сообщества продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем.