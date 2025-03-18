Украина хочет вернуть себе Запорожскую АЭС. Об этом пишет The New York Times.

Глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб выразила удивление тем, что Запорожская АЭС стала предметом обсуждения США и России.

"Украина хочет ее вернуть", - заявила Гриб.

Но, как отмечается в статье, непонятно, почему Россия откажется от станции.

Между тем постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва больше не согласна на ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через украинскую территорию.

По его словам, этот маршрут опасен из-за обстрелов ВСУ. Последняя ротация, состоявшаяся в начале марта, прошла через территорию РФ.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022-го станция перешла в собственность России.