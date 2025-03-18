СМИ: в Киеве опасаются, что порт Одессы перейдет России

В Киеве опасаются по поводу возможной передачи России контроля над портом Одессы. По информации газеты New York Times, помощники украинского лидера Владимира Зеленского выразили беспокойство по поводу потенциальной поддержки президента США Дональда Трампа такого рода инициатив со стороны России.

«Помощники президента Украины Владимира Зеленского заявили в прошлом месяце, что они обеспокоены тем, что г-н Трамп может поддерживать другие желания г-на [российского лидера Владимира] Путина относительно частей Украины», — сообщил New York Times.

По данным издания, в Киеве обеспокоены возможностью России получить контроль над критически важным портом в Одессе.

Ранее делегации США и Украины встретились в Саудовской Аравии. В ходе переговоров президент Украины поддержал предложение Штатов по приостановке огня на 30 дней. В то же время Владимир Путин заявил, что согласен прекратить боевые действия, если будет достигнут долгосрочный мир.

Представители Москвы передали Вашингтону вопросы к возможному 30-дневному перемирию в конфликте. По мнению Трампа, Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной.